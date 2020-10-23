Вашингтон, , 05:50 — REGNUM В момент старта продаж на консолях нового поколения PlayStation 5, Xbox Series X и Series S будут работать приложения потоковых сервисов Netflix, Disney Plus и других. Об этом 23 октября сообщил портал Wccftech.

Sony подтвердила, что владельцы PlayStation 5 будут иметь доступ к Netflix, Apple TV, Disney Plus, Spotify, Twitch, YouTube, Amazon Prime Video, Hulu, Peacock и MyCanal. Что касается Xbox, то, как отметил автор статьи, все приложения этих сервисов в любом случае будут работать на новых консолях, поскольку в основе их ОС лежит платформа Windows, и все приложения, которые имела Xbox One, появятся и на Series X и Series S.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Xbox выложила в сеть фотографию реальной коробки консоли Xbox Series S, которая ждёт часа своей продажи в одном из магазинов. СМИ обратили внимание, что для своих размеров устройство получило достаточно большую упаковку.

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