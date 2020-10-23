Тегеран, , 09:00 — REGNUM Иран присоединился к мировому клубу стран, обладающих радарами дальнего действия. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 22 октября.

«После того как радары Кадир, Моракеб и Башир смогли успешно идентифицировать свои цели в воздухе во время учений под названием Modafe'an-e Aseman-e Velayat (защитники неба велаята), Иран присоединился к клубу стран, обладающих современными радарами дальнего действия», — сообщает Mehr News.

Радиолокационная система Кадир — это полностью иранский продукт, разработанный и построенный экспертами иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Данная система представляет собой сложную технологию, доступ к которой имеют лишь немногие страны мира.

Официальный представитель Воздушно-космических сил Исламской Республики Иран (ИРИ) заявил журналистам, что производство, строительство и установка высокотехнологичного оборудования не прекратится.