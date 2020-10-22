Вашингтон, 22 октября 2020, 23:52 — REGNUM Военно-морской флот США изучает возможность применения БПЛА для снабжения подводных лодок во время дальних океанских походов.
Видео начальной стадии испытаний опубликовано 22 октября на канале ВМС США.
В ходе испытаний беспилотный летательный аппарат доставил небольшой груз на подводный ракетоносец класса «Огайо» ВМС США USS Henry M. Jackson.
Тестирование проходило в Тихом океане недалеко от Гавайских островов.
Командование ВМС заявляет, что это новая концепция организации снабжения подводных лодок во время патрулирования.
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