Вашингтон, , 23:17 — REGNUM В сеть выложили результаты тестов видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070, которые были проведены при помощи ПО 3DMark. Об этом 22 октября сообщил портал Wccftech.

Издание отмечает: как и ожидалось, уровень производительности RTX 3070 оказался немного выше, чем у RTX 2080 Ti. В графическом тесте Fire Strike Ultra новая видеокарта набрала 8749 баллов, а в тесте Fire Strike Extreme — 17 115 баллов.

Издание отметило, что по мере доработки Nvidia драйверов и API (программный интерфейс приложения) производительность видеокарт серии GeForce RTX 30 будет расти.

Напомним, GeForce RTX 2080 Ti является флагманом предыдущего поколения видеокарт Nvidia. GeForce RTX 3070 должна поступить в США в продажу 29 октября 2020 года по рекомендованной розничной цене $499. Производительность устройства уступает более дорогим RTX 3080 ($699) и RTX 3070 ($1499).

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