Вашингтон, , 23:08 — REGNUM ВМС США намерены установить гиперзвуковые ракеты на все свои ударные атомные подлодки класса Virginia и эсминцы класса Zumwalt и Arleigh Burke, сообщает 22 октября издание Navy Times со ссылкой на советника президента Трампа по нацбезопасности Роберта О`Брайена.

По его словам, гиперзвуковое оружие позволяет с большого расстояния держать под прицелом важные цели.

«Военно-морской флот собирается разместить гиперзвуковые ракеты сначала на ударных подводных лодках класса «Вирджиния», затем на новых эсминцах типа «Зумвальт» и, наконец, на всех эсминцах класса «Арли Берк», — сказал О'Брайен, выступая на Портсмутской военной верфи.

«Программа быстрого удара вооружением ВМС предполагает способность гиперзвуковых ракет удерживать под прицелом важнейшие цели с больших расстояний», — заявил он.

Стоит отметить, что издание, комментируя заявления советника президента США, указало на непригодность существующих морских пусковых установок к применению гиперзвуковых ракет.

Всего в составе ВМС США числятся семь многоцелевых атомных подводных лодок четвёртого поколения класса Virginia, два эсминца Zumwalt и 67 эскадренных миноносцев класса Arleigh Burke.

Как сообщало ИА REGNUM, разработка гиперзвукового оружия находится в США в начальной стадии. На данный момент известно лишь о том, что формируется общий облик будущей ракеты и рассматриваются различные программы её разработки.

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