Москва, , 12:31 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на авторынке России новую лимитированную версию фургона Sprinter. Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

В компании подчеркнули, что разработано авто с учетом российских особенностей эксплуатации.

Автопроизводители оснастили фургон комфортабельным водительским креслом с электрическим подогревом и двумя подлокотниками. Рулевое колесо имеет регулировку по вылету и по углу наклона, в центральной консоли есть зарядка для гаджетов.

Отдельно стоит отметить, что автомобиль оснащён системой стабилизации Adaptive ESP со специальным исполнением подвески. Также были модернизированы передний мост и система стабилизации при боковом ветре.

В движение фургон приводит четырехцилиндровый дизельный мотор производительностью 114 «лошадей». Силовой агрегат функционирует с 6-скоростной трансмиссией.

Стоит модель от 2 569 000 рублей.

Ранее специалист концерна Daimler Юрген Эберле представил опытный образец вездехода Mercedes-Benz EQC 4×4², созданный на основе обычного серийного кроссовера Mercedes-Benz EQC 400 4Matic. Мощность авто составляет 408 л. с. (765 Нм).

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