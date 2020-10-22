Рим, , 12:14 — REGNUM В честь 40-летия модели Panda компания Fiat выпустила новую версию этого авто. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новая версия Panda Media.fcaemea

Новая версия получила название Sport. Первые экземпляры машины появятся сначала на европейском авторынке. Произойдёт это совсем скоро — вначале 2021 года. Ожидается, что информация по стоимости и техническим характеристикам появится перед выходом автомобиля на рынок.

На данный момент известно, что под капотом Panda Sport будет трудиться мягкий гибрид семейства FireFly. Рабочий объём силового агрегата составит один литр, а производительность не будет превышать 70 «лошадей».

Ранее стало известно, что компания Fiat проводит рестайлинг электромобиля 500 EV. Модернизированный автомобиль будет называться Trepiuno. Новое авто оснастят дополнительной пассажирской дверью, которая будет открываться против хода движения электрокара.

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