Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Самым серьёзным недостатком нового iPhone 12 Pro оказалась быстрая разрядка, особенно за время работы с сетями 5G. Об этом сообщает издание The Verge.

Сотрудник издания Нилай Патель отметил, что пользовался новым айфоном в Нью-Йорке. Экран устройства был включен 2,5 часа, и в батарее осталось всего 18% заряда. Период автономной работы устройства, предположил он, будет зависеть от использования 5G, особенно mmWave 5G. Время работы новой модели разочарует тех, кто привык к iPhone 11.

Эксперт Engadget Крис Веласко также указал на снижение показателей автономности. Кроме того, специалисты отметили отсутствие зарядного устройства при продаже iPhone и неудобный короткий кабель Lighning — USB-C.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Apple представила новую линейку iPhone. В неё вошли четыре модели: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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