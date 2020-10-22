Нью-Дели, , 10:13 — REGNUM Японская компания Nissan представила для рынка Индии новый компактный кроссовер Nissan Magnite (класс B-SUV). Об этом сообщается на сайте CarDekho.

Новинка собрана на «тележке» CMF-A+. Длина модели составляет менее четырёх метров. Отмечается, что эта машина будет первой моделью японской компании в подобном сегменте на авторынке Индии.

Автопроизводитель оснастил Magnite бензиновым турбированным мотором рабочим объёмом один литр. Двигатель будет трудиться в паре с вариатором CVT.

Что же касается салона, то он будет выполнен в минималистском стиле. Автомобиль получит восьмидюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Приборка авто в топовых комплектациях будет цифровой.

Напомним, в России по итогам сентября текущего года самым продаваемым автомобилем компании Nissan стала модель Qashqai. За месяц это авто приобрели 2094 человека — на 10% больше, чем год назад.

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