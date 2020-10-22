Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Стартовало бета-тестирование системы автономного вождения электрокаров Tesla. Об этом сообщил глава компании Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter.

Называется система автономного вождения Full Self-Driving. Маск сообщил, что испытания системы стартуют в ночь с 21 на 22 сентября 2020 года. Также глава компании Tesla подчеркнул, что внедрение технологии будет «крайне медленным и осторожным».

Более подробной информации о системе автономного вождения Маск не сообщил.

Стоит отметить, что в начале октября глава американской компании анонсировал этап бета-тестирования системы на ограниченном количестве автомобилей. Тогда он заявил, что в тестах будут участвовать «опытные и аккуратные водители».

Ранее специалисты компании Tesla произвели обновление конфигурации самого бюджетного электрокара в своей модельной линейке — седана Model 3. После доработки дальность хода Model 3 выросла на 26 км, до 507 км.

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