Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Искусственный интеллект (ИИ) и беспилотные аппараты помогут выявить лиц, потенциально представляющих угрозу для безопасности, в условиях города. О соответствующем проекте говорится в документе управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA), сообщает 22 октября RT.

В оборонном ведомстве отметили, что в городских условиях наблюдению и сбору разведданных мешают «сложность и неясность» этой среды. Города плотно населены, местность неоднородна, а действия злоумышленников трудно заметить на фоне повседневной жизни.

«Развитие технологий ИИ, в частности автоматический анализ видеоинформации, потенциально может помочь человеку в нивелировании этой сложности и неясности», — говорится в документе.

Новая разработка направлена против тех, кто может представлять угрозу для США и их союзников. Примерами угроз в документе названы разжигание насилия и беспорядков, перевозка или контрабанда оружия, минирование объектов или организация засады.

Предполагается создание платформы на основе ИИ, с разработкой сценариев для беспилотных летательных и наземных аппаратов, которые помогут выявлять потенциальных злоумышленников. Для каждого одобренного проекта предусмотрено финансирование в размере до $1 млн.

В Пентагоне допускают, что повседневная городская жизнь из-за таких технологий может измениться, и намерены действовать так, чтобы избежать роста напряжённости среди населения.