Сеул, , 06:47 — REGNUM Неисправности в работе двух новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-4 Global Hawk, поставленных из США в Южную Корею, обнаружили южнокорейские военные специалисты, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свой источник.

В одном из изделий была выявлена утечка масла в посадочном шасси, а в другом — неполадки в системе управления. Поставка аппарата началась в декабре 2019 года и завершилась в сентябре этого года.

Всего Южная Корея получила от США четыре таких БПЛА общей стоимостью $847 млн. Их производством занималась компания Northrop Grumman. В настоящее время ведутся переговоры южнокорейской стороны с производителем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США рассматривает вопрос безвозмездной передачи Болгарии двух списанных истребителей F-16.

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