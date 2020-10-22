Москва, , 06:14 — REGNUM Посадку в степи к юго-востоку от казахстанского города Жезказган совершил спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-16», на борту которого находились три члена экипажа Международной космической станции (МКС), сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На корабле прибыли российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что Крис Кэссиди перед возвращением на Землю с МКС передал командование станцией российскому космонавту Сергею Рыжикову.

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