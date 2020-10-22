Лондон, , 04:38 — REGNUM Британская компания Fierce PC преедставила оригинальный ПК, выполненный в стилистике игры Cyberpunk 2077. Рекламный ролик она опубликовала 21 октября на своём YouTube-канале.

«Имея безграничные возможности, мы создали зверя, который обязательно выживет в Ночном городе», — заявила администрация канала в описании к видео. К сожалению геймеров, компания пояснила, что именно этот ПК не продаётся, однако желающие могут купить другие компьютеры, в основу которых легла его конфигурация.

Издание Game Rant отметило, что в данном случае Fierce PC просто хотела привлечь к себе внимание, однако тот факт, что множество пользователей Twitter изъявили в комментариях желание купить такой ПК, говорит о том, что компания сделала правильный ход.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что функция синхронизации движения губ персонажей будет работать в Cyberpunk 2077 при выборе любого языка. Разработчики выложили в сеть ролик, который демонстрирует эту функцию.

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