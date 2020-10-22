Москва, , 08:49 — REGNUM Решение временно заклеить трещину на Международной космической станции скотчем вызвало шквал комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане поделились своим мнением 21 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«Двухсторонний скотч внахлёст, сверху закрасить масляной краской в два слоя. Если не поможет, придется на МКС кузнеца посылать, заклёпку на горячую ставить», — шутит Вася П.

Многие комментаторы отметили, что были удивлены отсутствию на МКС средств по устранению подобных трещин. Граждане волнуются, что если бы повреждение корабля было более серьёзным, то жизни членов экипажа оказались бы под серьёзной угрозой.

«Честно говоря, как-то странно, что в космических аппаратах нет средств по устранению дыр и трещин. А вдруг авария, взрыв какой, метеорит пробьёт обшивку? И труба кораблю или станции вместе с людьми. Такие вещи должны быть предусмотрены с самого начала на стадии проектирования и быть в обязательном комплекте. Будь дыра больше, никаким скотчем не заклеить, если уж и маленькую не могут уже больше года устранить. Надеюсь, всё исправят», — пишет пользователь под псевдонимом «Не важно».

Ряд граждан призвал других комментаторов предлагать свой собственный достойный вариант по решению проблем, которыми занимаются космонавты. По видению данных пользователей, необходимо с большим уважением относиться к подобным моментам, потому что в космосе нет строительного магазина и, зачастую, проблемы приходится решать подручными средствами.

«В текущей ситуации сделать иное без разработки соответствующей технологии нечего. Если критикуете, то предложите свой вариант заделки трещин и отверстий в условиях невесомости и разницы давления текущими силами и средствами на борту. Я более чем уверен, вы нечего не сможете предложить для текущего ремонта с гарантией на борту МКС», — написал Антон Е.

Нашлись и те, кто призвал российские органы провести проверку по факту обнаружения на борту МКС трещины. Часть граждан оказалась уверена, что всему виной стал брак, который образовался во время производства корабля в России.

«Скотчем надо заклеить одно место разработчиков, и их руководителя: в погоне за деньгами не думают о безопасности космонавтов», — считает пользователь под псевдонимом «Терешков-некосмонавт».

Напомним, 19 октября стало известно, что обнаруженная на корпусе МКС трещина была заклеена подручным средством в виде скотча.