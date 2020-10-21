Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Компания Microsoft показала новое устройство для виртуальной реальности, при помощи которого она проводит исследования в области обратной связи. Об этом 21 октября сообщил портал Engadget.

Контроллер, получивший название PIVOT, представляет собой устройство-шарнир, которое крепится на запястье. В демонстрационном ролике зрители могут видеть: в момент, когда человек что-то берёт в виртуальном мире, контроллер как бы «подаёт» ему этот объект в руку.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest 2 не поддерживает игры, которые были выпущены для Oculus Go. Стоит отметить, что у предыдущей гарнитуры Quest была функция совместимости с ПО для Go.

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