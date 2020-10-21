Киев, , 23:04 — REGNUM На Украине стартовали государственные испытания беспилотного авиационного разведывательного комплекса (БПАК) «Лелека-100», сообщают украинские СМИ.

Отмечено, что беспилотник этого типа с 2016 года находится в опытной эксплуатации в ВСУ.

Разработчики утверждают, что аппарат способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия противника и блокировки систем спутниковой навигации.

Беспилотник «Лелека-100» может эксплуатироваться в любое время суток и при любой погоде, сообщают разработчики комплекса.

Пятикилограммовый летательный аппарат с размахом крыльев 1,58 м оснащен электрическим двигателем и может находиться в воздухе до 2,5 часа. Максимальная высота его полета — 1500 метров, дальность действия до 100 км. БПЛА способен развивать скорость до 70 км/час.

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