Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Военно-морские силы США объявили тендер на поставку самотранспортируемых противолодочных мин-торпед Hammerhead, сообщает 21 октября портал NPlus1.

Победитель тендера получит контракт на разработку, производство и поставку ВМС США этой системы вооружений.

По данным СМИ, программа ВМС США Hammerhead включает в себя создание самотранспортируемой якорной установки, вооруженной торпедой для уничтожения подводных лодок противника. Кроме капсулы с 324-мм торпедой Mk 54, комплекс Hammerhead должен включать в себя еще несколько модулей — якорный, двигательный, модуль обнаружения и управления, модуль связи.

Комплексы Hammerhead должны обладать способностью автономно преодолевать большие расстояния, чтобы скрытно проникать к базам подводных лодок противника и вставать на боевое дежурство непосредственно в районах базирования и развертывания субмарин противника.

Hammerhead должен автоматически обнаруживать и поражать субмарины противника, в первую очередь подлодки Китая и России.

По планам ВМС США, морские испытания прототипов данной системы должны быть проведены в 2023 году.

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