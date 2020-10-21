Париж, , 18:44 — REGNUM Французское правительство приняло принципиальное решение о начале строительства нового авианосца, способного играть роль морской платформы для размещения боевых самолётов будущего поколения, заявила 21 октября министр обороны Франции Флоранс Парли.

По ее словам, правительство окончательно подтвердило намерение запустить программу PANG, нацеленную на создание нового авианесущего корабля. Новый авианосец предполагается построить к 2038 году и он должен заменить в ВМС страны авианосец «Шарль де Голль».

Проект «авианосца будущего» курирует лично французский президент Эммануэль Макрон, а его реализацией будет заниматься промышленная группа, в которую входят такие французские компании как судоверфь Naval Group, производитель электроники Thales, оружейная компания MBDA, авиастроительная Dassault Aviation и TechnicAtome, которая должна создать ядерный реактор для нового корабля.

Уже известно, что в программу PANG не войдут расходы по разработке нового боевого самолёта SCAF (Système Aérien de Combat Futur — система боевой авиации будущего), которую ведут совместно Франция, Германия и Испания.

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