Сеул, , 18:23 — REGNUM Южная Корея получила 24 американских истребителя пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2» производства корпорации Lockheed Martin, сообщает 21 октября Агентство программ оборонных закупок (DAPA) минобороны Республики Корея.

Истребитель F-35 U.S. Department of Defense

Первые самолеты этого типа были поставлены Сеулу в марте 2019 года. DAPA отмечает негативное влияние на график поставок пандемии коронавируса, но заявляет о нормализации ситуации.

Напомним, по первоначальному плану Южная Корея должна приобрести 40 истребителей F-35A. При этом рассматриваются планы закупки еще 20 боевых самолетов этого типа.

Общая стоимость заказанных 40 истребителей оценивается в $7,04 млрд. Контракт был подписан 30 сентября 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Южной Корее активно обсуждается вопрос приобретения 20 истребителей F-35B в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой для укомплектования легкого авианосца, который предполагается построить к началу 2030-х гг.

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