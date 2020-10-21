Мурманск, , 16:16 — REGNUM Атомный ледокол «Арктика» сегодня был торжественно принят в состав российского флота. В церемонии принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22 220 «Арктика» является самым мощным в мире, судно способно пробивать лёд толщиной до трех метров. Свой первый поход по Севморпути «Арктика» совершит уже в этом году.

«Строительство судна потребовало больших усилий и слаженной работы, тем более что первый этап совпал с введением антироссийских санкций. Это ещё одно подтверждение больших возможностей российских учёных и специалистов в атомном судостроении. Развитие парка ледоколов позволит в полной мере раскрыть потенциал Северного морского пути и, конечно, обеспечит первенство России в Арктике — стратегически важном для нас регионе», — отметил Михаил Мишустин.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в своём выступлении подчеркнул, что «Арктика» — лишь первый из серии пяти ледоколов, два из которых — «Сибирь» и «Урал» — сойдут со стапелей Балтийского завода в ближайшее время.

«Это подтверждение абсолютного и бесспорного лидерства Российской Федерации в Арктическом регионе», — отметил глава «Росатома».

Как сообщало ИА REGNUM, войдут еще два атомных ледокола проекта 22 220.