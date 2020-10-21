Мурманск, 21 октября 2020, 16:16 — REGNUM Атомный ледокол «Арктика» сегодня был торжественно принят в состав российского флота. В церемонии принял участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Головной универсальный атомный ледокол проекта 22 220 «Арктика» является самым мощным в мире, судно способно пробивать лёд толщиной до трех метров. Свой первый поход по Севморпути «Арктика» совершит уже в этом году.
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в своём выступлении подчеркнул, что «Арктика» — лишь первый из серии пяти ледоколов, два из которых — «Сибирь» и «Урал» — сойдут со стапелей Балтийского завода в ближайшее время.
«Это подтверждение абсолютного и бесспорного лидерства Российской Федерации в Арктическом регионе», — отметил глава «Росатома».
Как сообщало ИА REGNUM, войдут еще два атомных ледокола проекта 22 220.