Париж, , 15:31 — REGNUM В сети появился тизер нового гиперкара французской автомобилестроительной компании Bugatti. Изображение распространила пресс-служба компании.

Тизер нового гиперкара Bugatti Bugatti

Загадочное изображение авто сопровождается подписью: «А что, если.?».

На тизере изображена задняя часть нового гиперкара. На ней задние фонари образуют собой красную букву «X», что делает модель похожей на космический корабль.

Ожидается, что новая модель французской компании будет выполнена в новом стиле марки. Также предполагается, что следующий гиперкар марки будет иметь полностью электрический агрегат. Какая будет мощность автомобиля автопроизводитель не сообщает.

Ранее стало известно, что гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости — 508 км/ч.

Читайте также: Volkswagen рассмотрит вопрос электрификации Lamborghini, Bugatti и Ducati