Вашингтон, , 14:36 — REGNUM В сети появились снимки тестирования водородного седана Toyota Mirai второго поколения в Соединённых Штатах на дорогах общего пользования. Снимки авто размещены на сайте AutoCar.

Toyota Mirai AutoCar

Несмотря на то, что кузов будущей новинки покрыт маскировочной плёнкой, уже сейчас можно говорить о том, что экстерьер серийного варианта автомобиля будет выполнен в духе концепт-кара 2019 года.

Новая Mirai выглядит более приземистой и стремительной по сравнению с предыдущей своей версией. Авто имеет длинный капот и большие колесные арки.

В качестве «тележки» у модели платформа TNGA. Длина машины равна 4975 мм, а размер колёсной базы составляет 2920 мм. Запас хода новой версии должен увеличится на 30%, до 650 км на одном баке.

Продажи Toyota Mirai на авторынках Японии, США и Европы стартуют до конца 2020 года. Стоимость машины пока не сообщается.

Напомним, в сентябре 2020 года в России под индексом XP210 был запатентован промышленный образец субкомпактного городского хэтчбека Toyota Yaris нового поколения.

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