Вашингтон, 21 октября 2020, 14:36 — REGNUM В сети появились снимки тестирования водородного седана Toyota Mirai второго поколения в Соединённых Штатах на дорогах общего пользования. Снимки авто размещены на сайте AutoCar.

Toyota Mirai
Toyota Mirai
AutoCar

Несмотря на то, что кузов будущей новинки покрыт маскировочной плёнкой, уже сейчас можно говорить о том, что экстерьер серийного варианта автомобиля будет выполнен в духе концепт-кара 2019 года.

Новая Mirai выглядит более приземистой и стремительной по сравнению с предыдущей своей версией. Авто имеет длинный капот и большие колесные арки.

В качестве «тележки» у модели платформа TNGA. Длина машины равна 4975 мм, а размер колёсной базы составляет 2920 мм. Запас хода новой версии должен увеличится на 30%, до 650 км на одном баке.

Продажи Toyota Mirai на авторынках Японии, США и Европы стартуют до конца 2020 года. Стоимость машины пока не сообщается.

Напомним, в сентябре 2020 года в России под индексом XP210 был запатентован промышленный образец субкомпактного городского хэтчбека Toyota Yaris нового поколения.

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