Пекин, , 13:44 — REGNUM В Китае выпущен первый сверхвысокоскоростной пассажирский поезд с системой изменения ширины колеи. Об этом 21 октября сообщает Синьхуа, отмечая что состав создан на производственной линии Чаньчуньской вагоностроительной компании, которая входит в Китайскую локомотивостроительную корпорацию — CRRC.

Состав способен двигаться по любой из существующих в мире вариантов ширины колеи — широкой, применяемой в России стандартной, европейской и узкой. Переход с одного стандарта на другой происходит без специальных пограничных мероприятий по перестановке и адаптации вагонных колес. Поезд способен развивать скорость до 400 км/час. С его введением в эксплуатацию ожидается существенное увеличение эффективности пассажирских перевозок по железной дороге.