Киев, , 11:51 — REGNUM Вооружённые силы Украины получат обновлённый миномёт калибра 120 мм взамен миномёта «Молот». Об этом заявил заместитель генерального директора госконцерна «Укроборонпром» Мустафа Найем в эфире радио «Новое время».

Он напомнил, что вследствие взрывов украинских миномётов «Молот» погибли 13 боевиков ВСУ, а 30 получили ранения.

Обновлённую модель миномёта также разработали на киевском заводе «Маяк» с учётом негативного опыта использования «Молота». Она появится либо в конце 2020 года, либо в начале 2021, отметил Найем.

Напомним, «украинский» миномёт «Молот» является ухудшенной копией советского миномёта 2С12 «Сани».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине хотели начать закупать 120-мм миномёты болгарской фирмы EMCO, которая занимается ремонтом и модернизацией старого советского оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: «Молот» упал. Украина будет закупать болгарские миномёты ЕМ-120