Берлин, , 10:31 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил модели X5 M и X6 M Competition в новой ограниченной серии First Edition. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего будет выпущено по 250 единиц каждой модели авто. Покупателям предложат новинки в двух цветах кузова: Frozen Dark Silver и Frozen Marina Bay Blue. Кроме того, автопроизводители укомплектовали машины легкосплавными дисками M с отделкой Jet Black. Размер дисков спереди — 21 дюймов, а сзади — 22 дюйма.

Внутри модели оформлены двухцветной кожей BMW Individual Merino. Сиденья и дверные панели имеют контрастную оранжевую прострочку.

Под капотом автомобилей функционирует 4,4-литровый твин-турбо двигатель максимальной мощностью 617 «лошадей» (750 Нм).

Когда новинки появятся у дилеров не сообщается. Цены на машины тоже пока неизвестны.

Ранее немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance представило свой проект под названием MH4 GTR. Двухдверное трековое авто было создано на основе модели BMW M4 DTM Champion Edition. В автомобиле установлены: новый интеркулер, выхлопные патрубки из алюминия и гоночные даунпайпы. Кроме того, у авто перепрошито программное обеспечение.

Читайте также: BMW раскрыла подробности о хэтчбеке 128TI