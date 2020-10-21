Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Американская компания Boeing заключила с Пентагоном контракт на $30 млн на разработку новых двигателей для управляемого оружия палубных самолётов, включая истребители ВМС США F/A-18 Super Hornet. Об этом говорится в опубликованном 20 октября заявлении компании.

Предполагается, что, в сотрудничестве со специалистами ВМС США, Boeing намерена разработать и изготовить «лётный демонстратор усовершенствованного сверхзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя». Лётные испытания нового двигателя должны состояться до конца 2022 года.

По словам главы данного проекта в Boeing Стива Мерсера, использование в управляемом оружии нового двигателя значительно повысит эффективность истребителей F/A-18 Super Hornet и других палубных самолётов ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, госдепартамент США одобрил возможную поставку Швейцарии 40 палубных истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet и 40 истребителей-бомбардировщиков F-35.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США одобрили продажу Швейцарии около 80 истребителей