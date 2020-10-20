Пекин, , 19:36 — REGNUM Количество новых эсминцев с управляемым ракетным оружием (УРО), принятых в состав ВМС Китая в этом году, увеличилось до четырех с вводом в строй еще двух таких кораблей проекта «Тип-052D», сообщает 20 октября Global Times.

В рамках празднования 71-й годовщины основания Китайской Народной Республики были опубликованы видеоролики, на которых впервые были показаны эсминцы УРО класса «Тип-052D» с бортовыми номерами 121 и 122. По данным СМИ, они получили названия «Цицикар» и «Таншань».

Корабли оснащены более крупными радиолокаторами и удлиненными вертолетными площадками.

По планам командования ВМС НОАК, к 2025 году число современных эсминцев в военно-морском флоте Китая должно увеличиться с нынешних 20 до 40 единиц.

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