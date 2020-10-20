Москва, 20 октября 2020, 18:04 — REGNUM Холдинг «Ростех» разработал модуль акустической разведки, способный обнаруживать летящие беспилотники по звуку, сообщает 20 октября пресс-служба госкорпорации.
Модуль акустической разведки «Атака-Шорох» позволяет обнаружить летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку.
«Холдинг «Росэлектроника» на выставке «Интерполитех-2020» впервые представил модуль акустической разведки «Атака-Шорох». Запуск серийного производства намечен на 2021 год», — указано в сообщении пресс-службы «Ростеха».
Модуль предназначен для защиты различных объектов от несанкционированного проникновения беспилотников, перемещающихся в режиме радиомолчания.
«Дальность обнаружения дронов зависит от уровня акустических шумов окружающей обстановки и составляет от 150 до 500 м», — уточняет пресс-служба.
По утверждению специалистов «Ростеха», модуль будет дополнять иную аппаратуру, ранее созданную предприятием для борьбы с беспилотниками.
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