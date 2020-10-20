Нью-Дели, , 15:44 — REGNUM На базе Renault Logan первого поколения (лицензионной версии Mahindra Verito) в Индии создали первый в стране автомобиль с водородным агрегатом. Об этом сообщается на сайте NewBreak.

Водородный двигатель для авто был создан Советом по науке и промышленным исследованиям Индии и корпорацией KPIT. Водородные топливные ячейки выполнены по типу низкотемпературных протонпроводящих мембран.

Максимальная производительность установки равна 10 кВт-ч (13,6 л. с.). Отмечается, что в модели реализован ряд инноваций. Среди них: мембранные электроды, суперлегкие металлические биполярные пластины, а также специальное программное обеспечение.

Температура мотора при его работе колеблется от 65 до 75 градусов по Цельсию. Это вполне подходит для подобного автомобиля.

Mahindra Verito оснащён баллоном для водорода весом 1,75 кг, который позволяет заправлять авто количеством водорода необходимым для преодоления 250 км.

Ранее компания Renault представила новый концепт-кар электрического авто с более спортивным экстерьером под названием Megane eVision. Машина имеет большие колёса в стиле внедорожника и более компактный дизайн.

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