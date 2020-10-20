Сеул, , 15:30 — REGNUM В сети появилось видео с новым кроссовером Kia Sportage. Демонстрационный ролик размещён на канале AtchaCars в YouTube.

На видео представлен процесс создания рендерных изображений будущей новинки. Рендеры независимый дизайнер создал на основе шпионских фото прототипа нового Kia Sportage. При создании рендеров он также опирался на элементы дизайна уже представленного ранее Hyundai Tucson.

Судя по изображению, новый Kia Sportage получит от Kia K5 элементы головной оптики, бамперы и радиаторную решётку.

Кроссовер выделяется сильно заваленной назад крышей, плавными линиями кузова, а также чуть заметными обводами колёсных арок.

Предполагается, что новое поколение Sportage будет немного больше по габаритам, чем нынешняя версия модели. По предварительным данным, под капот авто установят мотор от ранее представленного Hyundai Tucson.

Напомним, после официальной премьеры обновлённого Hyundai Tucson ожидается дебют соплатформенной модели — Kia Sportage.

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