Москва, , 14:10 — REGNUM Патенты на дизайн электрического кроссовера Ariya, который будет продаваться в России, получила японская компания Nissan. Патентный документ размещён в открытой базе Роспатента.

Официальная премьера новинки прошла в начале лета нынешнего года. Стоит отметить, что Nissan Ariya является первым автомобилем, выпущенным альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi на модульной платформе CMF-EV. На этой платформе построили недавно концепт-кар Renault Megane eVision, серийная версия которого появится в 2021 году.

Ariya по своим размерам близок к модели X-Trail, однако имеет гораздо большую колёсную базу. Сообщается, что электрический кроссовер будет предложен покупателям в пяти комплектациях.

Начальную версию авто оснастят одним мотором на передней оси и батареей 63 кВт-ч. Наибольший запас хода Ariya составит 500 км (по циклу WLTP).

Ранее в России под индексом XP210 был запатентован промышленный образец субкомпактного городского хэтчбека Toyota Yaris нового поколения.

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