Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Американский гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Видеоролик, на котором зафиксирован рекорд, было опубликовано на канале Top Gear в YouTube.

SSC Tuatara смог разогнаться до 484 км/ч в первом заезде и до 532,93 км/ч в ходе второго заезда. Таким образом, средняя скорость машины составила 508,73 км/ч. Американский гиперкар побил предыдущий рекорд скорости, установленный на гиперкаре Koenigsegg Agera RS (444,6 км/ч).

Рекорд был установлен в штате Невада (США) на перекрытом 11-километровом отрезке трассы State Route 160. Пилотировал гиперкар британский гонщик Оливер Уэбб.

В движение SSC Tuatara приводит 5,9-литровый турбированный силовой агрегат производительностью 1750 «лошадей». Этот движок позволяет машине разогнаться до «сотни» за 2,5 секунды.

Напомним, для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса в раздел «самая быстрая машина», гонщик гиперкара должен совершить два заезда по одной трассе в противоположном направлении. После этого средний показатель скорости заносится в книгу.

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