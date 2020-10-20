Рим, , 13:39 — REGNUM Итало-американская компания Fiat провела рестайлинг модели Mobi для южноамериканского рынка. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Основным новшеством в новинке является новая комплектация Trekking. Она станет топовой и займет место выше комплектаций Easy и Like.

Версия Trekking оснащена: чёрными рейлингами, такого же цвета капотом, легкосплавными дисками размером 14 дюймов, наклейками с названием комплектации, а также уникальной обивкой салона с оранжевой прострочкой.

Клиренс авто увеличился с 156 до 190 мм. Кроме того, стоит отметить новую радиаторную решётку с новой эмблемой.

В движение автомобиль приводит четырёхцилиндровый однолитровый битопливный мотор (бензин и этанол) мощностью 75 л. с.

Ранее стало известно, что компания Fiat проводит рестайлинг электрокара 500 EV. Обновлённый электромобиль будет называться Trepiuno. Автомобиль получит дополнительную пассажирскую дверь, которая будет открываться против хода движения машины.

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