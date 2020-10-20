Лондон, , 13:10 — REGNUM Британская компания Vanwall Group объявила о возобновлении выпуска спорткара, на котором одноимённая команда 62 года назад выиграла Гран-при Великобритании. Об этом сообщается на сайте Autoexpress.

Гоночные автомобили будут выпущены в ограниченной серии. Всего будет собрано шесть болидов по цене 1,65 млн фунтов стерлингов (около 166 млн рублей).

Стоит отметить, что одним из пилотов болида был известный гонщик Стирлинг Мосс. Также это спортивное авто отличается тем, что в проектировании его шасси принял участие создатель марки Lotus Колин Чепмэн.

Болиды команды были укомплектованы 2,5-литровыми четырёхцилиндровыми моторами производительностью 270 «лошадей».

Глава Vanwall Group Иэн Сандерсон сообщил, что заказчики на два болида у него уже есть. Срок постройки одного спорткара составляет не менее полутора лет.

Ранее во Франции на аукционе Aguttes ушёл с молотка один из успешнейших болидов ралли — Citroen DS 3 WRC, на котором выступал многократный чемпион мира Себастьен Лёб. Новый покупатель отдал за это авто 730 тыс. евро (около 66,43 млн рублей)

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