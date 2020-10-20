Берлин, , 12:32 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche представил новую модификацию Panamera — Turbo S E-Hybrid. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

В движение новинку приводит гибридный силовой агрегат, который сочетает в себе четырёхлитровый твин-турбо V8 Porsche производительностью 563 л. с. и электродвигатель максимальной мощностью 134 л. с. Силовая установка авто сочетается с восьмискоростной трансмиссией PDK.

В моторной линейке Panamera Turbo S E-Hybrid имеется также агрегат состоящий из электромотора на 134 л. с. и 2,9-литрового V6 производительностью 455 «лошадей». В данных версиях используется батарея ёмкостью 17,9 кВт-ч от 4S E-Hybrid.

До 100 км/ч седан и универсал способны разогнаться за три секунды. Разгон удлиненной версии до «сотни» составляет 3,1 с.

Напомним, компания Porsche начала выпуск рестайлинговой модели Panamera в августе 2020 года. Производительность турбированного четырёхлитрового мотора авто составляла 620 л. с.

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