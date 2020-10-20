Пекин, , 12:17 — REGNUM В сети появилось тизерное изображение концепта электрической модели NIO EE7. Тизер распространила пресс-служба компании.

Тизер нового NIO EE7 Пресс-служба NIO

Модель EE7 станет флагманским седаном китайской компании NIO. Ожидается, что в продажу этот автомобиль поступит в 2022 году. Информации о технических характеристиках новой модели не так уж и много. Известно, что она может иметь технологию автономного управления четвёртого уровня.

Стоит отметить, что компания NIO в последнее время более активно стала работать над новинками. Более того, автопроизводитель демонстрирует хорошие результаты работы.

Недавно компания отчиталась о рекордных продажах своих электрокаров. Среди технических достижений автопредприятия стоит отметить успехи в полномасштабном процессе замены аккумуляторов, а в экономических достижениях — завоевание прочных позиций на фондовом рынке Соединённых Штатов.

Напомним, по данным Национального бюро статистики КНР, с января по август 2020 года года производство машин в Китае выросло на 1,5% в годовом исчислении.

Читайте также: Компания Renault выпустила видеотизеры двух новых электрокаров