Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Американская компания Tesla обновила конфигурацию самого бюджетного электрокара в своей модельной линейке — седана Model 3. Об этом сообщается на сайте MotorTrend.

Экстерьер автомобиля изменился незначительно, но зато электрокар прибавил в запасе хода.

Автопроизводители Tesla предложили для Model 3 новую линейку колёсных дисков, а также лишили авто хромированной отделки кузова. Вместо хрома машину теперь украшает чёрный декор. Кроме того, в салоне увеличилось число USB-портов до пяти. Начиная с базовой комплектации у модели имеется электрический привод крышки багажника.

Модернизированная Model 3 стала немного динамичнее. До «сотни» электромобиль разгоняется за 3,1 секунды.

Дальность хода Model 3 Performance выросла на 26 км, до 507 км (ранее — 481 км). Model 3 Long Range проезжает не одном заряде 568 км, что на 50 км больше, чем у базового авто. А версия Standard Range Plus стала дальнобойнее на 21 км и теперь может проехать 423 км.

Напомним, компания Tesla в третьем квартале 2020 года поставила на мировой рынок почти 114 тыс. электрокаров, обновив свой предыдущий рекорд 2019 года, когда было продано 112 тыс. электромобилей.

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