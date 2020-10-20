Париж, , 09:32 — REGNUM В сети опубликован полный список характеристик нового электрокара Renault Twingo. Документ распространила пресс-служба французской компании.

Под капотом Renault Twingo 2021 модельного года будет функционировать 82-сильный электрический движок, который расположен на задней оси. Он питается от батареи на 22 кВт-ч. Запаса хода электромобиля в режиме «Eco» хватит на 225 км пути.

С таким мотором хэтчбек набирает «сотню» за 12,9 секунды. Максимальная скорость электромобиля равна 135 км/ч. Стоит отметить, что для увеличения запаса хода новый Twingo был оснащён тремя вариантами рекуперации энергии: B1, B2 и B3.

Сообщается, что покупателям будут доступны четыре комплектации нового Renault Twingo: Life, Zen, Intens и Vibes Limited Edition.

Стоимость самой дешёвой комплектации равна 21 350 евро (порядка 1,95 млн рублей), а топовой — 26 450 евро (около 2,42 млн рублей).

Ранее стало известно, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будут собирать купеобразный кроссовер Renault Arkana. Сборка авто будет осуществляться из уже готовых узлов, импортируемых с российского предприятия французской компании. Технический процесс создания модели будет отвечать стандартам марки Renault.

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