Москва, , 08:50 — REGNUM В эпоху всеобщей цифровизации пользователям смартфонов очень сложно сохранить приватность и личные данные, их фактически не существует. Об этом сообщил руководитель IT-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток. По его словам, даже если отказаться от смартфона и купить кнопочный телефон, пользователя могут отслеживать через сотового оператора.

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При этом есть несколько способов отключить слежку со стороны тех, кто собирает информацию об абонентах по умолчанию в рекламных целях. В беседе с агентством «Прайм» Черток пояснил, что сделать это можно, удалив ряд приложений на смартфоне.

«Следят практически все установленные вами приложения, — подчеркнул эксперт. — Если поставить анализатор трафика, то видны сотни неизвестных соединений с телефона в большой мир. В основном собираются данные по геолокации, интересам поиска».

Руководитель IT-отдела отметил бесполезность отключения мобильного интернета, Wi-Fi, Bluetooth и геолокации с целью уменьшения объёма нежелательной передачи данных со смартфона. По его словам, при следующем включении аппарата данные будут отосланы. Также телефон умеет определяться через сотовые вышки и видимые wi-fi-точки, добавил Черток.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что пользователи смартфонов могут и не знать, что их гаджет прослушивается посторонними лицами. Один из признаков несанкционированного доступа к смартфону, по его словам, — это появление на телефоне приложений или дополнительного программного обеспечения, которое владелец сам не устанавливал. Также должна насторожить владельцев смартфонов и быстрая разрядка батареи гаджета, когда им не пользуются.

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