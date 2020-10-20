Сеул, , 06:03 — REGNUM Компания LG назвала стоимость своего нового «сворачиваемого» OLED-телевизора. Об этом 20 октября сообщил портал Engadget.

Телевизор с диагональю 65 дюймов и разрешением 4K можно будет приобрести в Южной Корее за 100 млн вон ($87 тыс.) Производитель отметил, что кроме функции полного «сворачивания» у устройства есть такие режимы, как Full View, Line View и Zero View, которые позволят менять геометрию экрана в зависимости от различных ситуаций. Пока нет информации о том, планирует ли LG выводить телевизор на мировой рынок.

https://twitter.com/engadget/status/1318365195085938688

Модель телевизора называется Signature OLED TV R, компания продемонстрировала его серийный образец на выставке CES 2019. Устройство представляет собой прямоугольный «ящик», из которого выдвигается гибкий дисплей.

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