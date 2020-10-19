Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Октябрьские обновления операционной системы Windows 10 повлекли за собой массовые ошибки и «баги», включая «синие экраны смерти», сообщает 19 октября портал TechRadar со ссылкой на массовые жалобы пользователей.

Microsoft bfishadow

По данным портала, речь идет об обновлениях KB4579311 и KB4577671, распространяемых службой компании Microsoft с 13 октября. Они предназначены для исправления ранее выявленных нескольких ошибок и уязвимостей.

Некоторые пользователи после установки апдейта столкнулись с сообщениями об ошибках при загрузке обновлений, однако целый ряд пользователей испытали более неприятные последствия — от проблем со звуком до полного краха системы, также известного под неофициальным термином «синий экран смерти».

В компании Microsoft рекомендуют временно воздержаться от установки этих обновлений, обещая разобраться в причинах нежелательных последствий.

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