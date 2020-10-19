Москва, , 15:42 — REGNUM Китайский автопроизводитель CheryExeed (принадлежит Chery) анонсировал онлайн-премьеру внедорожника TXL в России. Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

Премьера новинки состоится 22 октября в 14.00 (по московскому времени) в онлайн-формате в YouTube, а также на официальном сайте автопроизводителя. В компании сообщили, что после онлайн-премьеры и объявления стоимости внедорожника стартуют его продажи в России. Кроссовер можно будет купить у официальных дилеров бренда.

Авто имеет 1,6-литровый турбированный двигатель производительностью 186 «лошадей», который агрегатируется с семипозиционной роботизированной коробкой передач с «мокрыми» сцеплениями. Привод у нового автомобиля 4×4 с электронной блокировкой дифференциала.

До «сотни» TXL разгоняется за 9,8 секунды. Расход топлива модели в смешанном режиме равен 7,8 л на 100 км, а в городском режиме — 10,2 л.

Напомним, в сентябре 2020 года самым продаваемым новым автомобилем китайского автопроизводителя Chery стал кроссовер Tiggo 4.

Читайте также: Три модели Chery подорожали в России