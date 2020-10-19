Москва, , 15:30 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely представил в России новый премиальный купе-кроссовер Tugella. Об этом сообщает пресс-служба китайской компании.

Для заказа у российских дилеров новинка будет доступна с 16 ноября 2020 года. Автомобиль собран на модульной «тележке» CMA, которая была создана Geely в сотрудничестве со шведской компанией Volvo.

Длина кроссовера равна 4605 мм, а его колёсная база составляет 2700 мм. Вместимость багажника составляет 326 л. Если сложить задние сиденья то она увеличивается до 1077 л.

Внутри машины есть графический дисплей мультимедийно-развлекательного комплекса, атмосферная салонная подсветка, которая имеет индивидуальные настройки и джойстик трансмиссии.

В России Geely Tugella будет оснащаться двухлитровым турбодвигателем, который функционирует с гидромеханическим 8-скоростным «автоматом».

Напомним, во второй половине 2021 года на российском авторынке должен появиться кроссовер Geely Atlas Pro. Его сборка будет осуществляться на белорусском предприятии «БелДжи».

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