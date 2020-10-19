Лондон, , 13:09 — REGNUM Тюнинг-ателье Himalaya создало свою версию Land Rover Defender с мотором V8 и стильным салоном. Об этом 19 октября сообщается на сайте TopGear.

Новинка является частью новой серии Summit Series. В движение её приводит турбированный силовой агрегат LT4 V8 максимальной мощностью 650 «лошадей». Сочетается движок с современной восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Специалисты ателье укомплектовали Defender тормозами Brembo, а также фирменной четырёхзвенной подвеской и амортизаторами Fox.

Внутри рестайлингового авто появились оригинальные сиденья, приборная доска, кожаные дверные панели и современная климатическая установка. Отдельно стоит отметить спортивное рулевое колесо.

Стоимость самой дешёвой версии модернизированного кроссовера от Himalaya составляет 115 000 долларов (около 8,97 млн рублей), а топовой — 300 тыс. долларов (порядка 23,39 млн рублей).

Ранее компания Land Rover представила свой новый 404-сильный среднеразмерный внедорожник — Range Rover Velar. В модельном ряду британской компании авто находится между Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Читайте также: Названы цены на новый Land Rover Defender в России