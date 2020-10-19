Москва, , 11:31 — REGNUM В сентябре 2020 года автолюбители России больше всего денег потратили на покупку кроссоверов Hyundai Creta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошлый месяц в стране было продано 7457 Hyundai Creta, а потрачено на них было 9 млрд рублей.

Второй по доходности моделью сегмента SUV в РФ стал японский кроссовер Toyota RAV4. В отчётный месяц эту модель приобрели 3617 российских покупателей на сумму в 8 млрд рублей. Тройку лидеров модельного рейтинга замыкает кроссовер Volkswagen Tiguan (3012 ед.; 5,7 млрд рублей).

Четвертое и пятое места соответственно заняли Hyundai Tucson (2646 ед.; 4,6 млрд рублей) и KIA Sportage (2460 ед.; 4,3 млрд рублей).

Далее по списку идут: Mitsubishi Outlander (2048 ед.; 3,8 млрд рублей), Mercedes-Benz GLE-Класса (600 ед.; 3,7 млрд рублей), Nissan X-Trail (1748 ед.; 3,3 млрд рублей), Nissan Qashqai (2094 ед.; 3,3 млрд рублей) и Renault Duster (2829 ед.; 3 млрд рублей).

Всего за прошлый месяц российские автолюбители израсходовали на покупку машин SUV-сегмента 133,3 млрд рублей.

Напомним, по итогам августа 2020 года жители Москвы потратили на кроссоверы и внедорожники порядка 26,1 млрд рублей.

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