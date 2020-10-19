Токио, , 10:34 — REGNUM Автокомпания Toyota разработает более производительную GR-версию Land Cruiser 300 нового поколения. Об этом сообщает издание Motoring со ссылкой на главу австралийского подразделения Toyota.

Представитель компании заявил, что на авторынке Австралии новое поколение модели Land Cruiser 300 может появится уже в следующем году. Что же касается GR-модификации, то её товарный знак уже прошёл регистрацию.

Отмечается, что базовая версия нового Land Cruiser 300 будет оснащена турбированным дизельным мотором V6 рабочим объёмом от 3.3 литра до 3.5 литра. Этот агрегат придёт на смену текущей бензиновой «восьмёрки».

Кроме того, в моторную гамму Land Cruiser GR может войти новый четырёхлитровый движок V8.

Напомним, с начала 2020 года по сентябрь включительно дилеры Toyota в РФ продали 66 169 новых автомобилей. В сентябре текущего года продажи автомобилей Toyota в стране достигли 8494 единиц — на 20% больше, чем было продано месяцем ранее.

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