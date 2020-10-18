Махачкала, , 17:54 — REGNUM Корабли Каспийской флотилии Военно-морского флота России произвели электронные пуски ракет семейства «Калибр» по условным целям противника. Об этом 18 октября сообщается в заявлении Министерства обороны страны.

Пуск крылатой ракеты Mil.ru

«Экипажи кораблей Каспийской флотилии в составе корабельных ударных групп провели совместное учение с боевыми расчётами загоризонтной радиолокационной станции «Подсолнух» по обнаружению и уничтожению кораблей условного противника в морском полигоне в акватории Каспийского моря», — отметили в Министерстве обороны.

Экипажи кораблей успешно выполнили задание, нанеся удары по условным целям противника, обладающим высокоточным ракетным оружием. Наведение было осуществлено по данным РЛС.