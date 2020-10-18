Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведёт прямую видеотрансляцию попытки спуска космического аппарата OSIRIS-Rex на астероид Бенну. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Автоматическая станция OSIRIS-Rex прибыла к астероиду Бенну в конце 2018 года. В течение двух лет космический аппарат находился на орбите вокруг астероида, собирая научные данные об этом объекте.

Кульминацией миссии OSIRIS-Rex должна стать посадка зонда на поверхность астероида и забор пробы грунта. Эта операция назначена на 20 октября. В NASA сообщили, что в день посадки на сайте агентства будет вестись специальный репортаж, в который войдёт прямая трансляция изображения с камер космического аппарата при попытке посадки на астероид.

Учёные считают, что в прошлом астероид Бенну являлся частью более крупного астрономического тела. Предполагается, что в составе астероида может содержаться вещество, оставшееся со времён ранней Солнечной системы. В случае успеха операции по забору грунта образцы будут доставлены на Землю в сентябре 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году при участии более 3500 добровольцев была составлена подробная карта астероида Бенну.

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