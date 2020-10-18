Пекин, , 15:37 — REGNUM Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) утвердило новые правила экспортного контроля, огранивающие продажу иностранным компаниям некоторых технологий и услуг. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Сообщается, что новые правила были утверждены высшим законодательным органом Китая 17 октября. Закон об экспортном контроле вступит в силу 1 декабря 2020 года.

Делегат ВСНП Чжан Есуй заявил, что этот закон должен укрепить лидерство Китая в таких технологиях, как связь 5G и квантовые коммуникации. Закон охватывает не только правила экспорта конечных продуктов, но и интеллектуальной собственности, включая программные коды и алгоритмы.

Американский юрист и специалист по кибербезопасности из шанхайской юридической фирмы DaWo Натаниэль Рашфорт объяснил, что этот решение стало ещё одним шагом на пути, которому следует не только Китай, но и США. Он отметил, что ужесточение правил не означает полного запрета на сотрудничество между двумя странами.

«Скорее это значит, что соблюдение требований национального законодательства и защиты национальных интересов будет подвергаться всё более тщательной проверке», — подчеркнул юрист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе правительство Китая обновило правила экспортного контроля, ужесточив правила экспорта технологий, которые используются для работы системы персональных рекомендаций в социальных сетях.

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